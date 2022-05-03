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Активисты центра "За Дело" принимают участие в приемке дорог после ремонта

Активист рабочей группы Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Дмитрий Братухин вошел в состав комиссии, осмотревшей дорогу по улице Пионерскую. Участок был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В состав комиссии также вошли представители комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска, регионального министерства транспорта, подрядной организации и строительного контроля, а также инспекторы ГИБДД.

Участок улицы Пионерской от улицы Ломоносова до улицы Первомайской имеет протяженность более километра. Было выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, установка бортового камня и укладка верхнего слоя из ЩМА-20. Сделаны подходы к тротуарам и восстановлены газоны вдоль автодороги. Рядом с перекрестком на улице Ломоносова был сформирован новый парковочный карман.

Комиссия обратила внимание на два перекрестка: с улицами Ломоносова и Республиканской. Сетевая организация должна восстановить благоустройство после перекладки трубопроводов; недостающие зебры и дорожные знаки будут устанавливать по другим контрактам.

Дмитрий Братухин рассказал, что к нему были вопросы о перекрестке улиц Торцева и Пионерской: там получился не совсем удачный спуск с тротуара на проезжую часть. Кроме того, жители задавали вопрос о восстановлении брусчатки у дома № 14 на улице Торцева.

— В Центр «За Дело» поступает много обращений, касающихся состояния улицы Железнодорожной, — подчеркнул Дмитрий Братухин. — Ей нужен капитальный ремонт и прокладка ливневой канализации. Я считаю, что этот проект должен стать приоритетным, наряду с ремонтом тротуаров и внутриквартальных проездов, по поводу которых тоже много обращений.

Улица Пионерская — это шестой по счету и предпоследний объект нацпроекта БКД, предъявленный комиссии в этом сезоне. По заключению специалистов на всех объектах асфальтобетон соответствует ГОСТу.

Комиссия отметила нехватку газонного грунта, отсутствие бортового камня у рынка на перекрестке улиц Пионерской и Советской; в нескольких местах необходимо углубить бортовой камень, чтобы обеспечить плавный переход с тротуара на проезжую часть. Все это подрядчик должен устранить и снова предъявить заказчику.

Сейчас ООО «Магистраль» ремонтирует улицу Юбилейную — от улицы Заводской до улицы Лебедева и от Морского проспекта до улицы Чеснокова. Выполнено фрезерование старого покрытия, идет работа с бортовым камнем. Стоимость контракта составила 140 миллионов 111 тысяч рублей. Гарантийный срок на объекты БКД составляет 4 года.

Все работы планируется завершить до 30 сентября.

 

10 август 11:32 | : Политика / Экономика

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