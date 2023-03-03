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«Летом придется потерпеть». Дмитрий Морев рассказал о будущем улицы Гагарина

В этом году улица Гагарина поставлена в ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Глава Архангельска Дмитрий Морев ответил на вопросы о перспективах замены теплотрассы, для ремонта которой в предыдущие годы регулярно перекрывалось движение.

 - В инвестпрограмму ТГК-2 были внесены изменения, и реконструкция теплосети в теле дороги по ул. Гагарина будет проведена в этом году. ТГК-2 уже определились с подрядчиком, идёт поставка необходимых материалов. К замене труб специалисты приступят сразу после майских праздников, - сообщил глава города Дмитрий Морев.

 Реконструкции подлежит большой участок трассы от Обводного канала до участка за улицей Самойло – около 400 метров. Далее труба уходит с дороги в газоны и на территорию областной больницы.

 Перед ТГК-2 и подрядчиком по ремонту дороги поставлена задача синхронизировать работу. Планируют выполнять ее этапами, и первым станет участок от Обводного до ул. Советских космонавтов. Как только реконструкция теплотрассы на нем будет завершена, «Севзапдорстрой» приступит к восстановлению дороги. И далее так же участками.

 - Трудностей с движением автомобилей по столь важной магистрали не избежать, поэтому заранее прошу горожан набраться терпения на всё лето и думать о конечном результате – ровной дороге без перекрытий и разрытий,- обратился к жителям Дмитрий Морев.

20 март 13:28 | : Политика

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