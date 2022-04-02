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Дмитрий Морев дал команду приступить к ремонту улицы Стрелковой

Впервые планы по ремонту проблемного участка улицы Стрелковой глава Архангельска Дмитрий Морев озвучил в июне. А на сегодняшний день уже определен подрядчик, который выполнит работу до 30 октября.

Средства на дополнительный объем работ – 32,3 млн. рублей - выделены из областного бюджета.

- Губернатор и правительство региона поддержали нашу позицию о необходимости приведения в порядок улицы Стрелковой уже в этом сезоне. По итогам аукциона определен подрядчик – ООО «Севзапдорстрой». Приступаем к ремонту уже в августе и завершим до конца октября, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Участок от улицы Октябрят до дома № 28 по улице Стрелковой многие годы находился в удручающем состоянии: было проблемно как проехать на машине, так и пройти пешком. Проект ремонта предусматривает асфальтирование проезжей части, устройство тротуаров и обочин.

Объект важен для города: здесь располагается жилой микрорайон, все машины выезжают на Московский проспект, и там образуются пробки. Дорога-дублер позволит разгрузить проспект.

Администрация Архангельска подходит к решению задач комплексно. Ремонт на улице Стрелковой увязывается с еще одним объектом – в этом году в рамках нацпроекта БКД ремонтируется улица Смольный Буян от улицы Стрелковой до проспекта Ленинградского.

02 август 13:43 | : Политика / Экономика

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