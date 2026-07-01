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Поморье отправляет нужные вещи в зону СВО

В Народном фронте – новые посылки с гуманитарной помощью от объединений неравнодушных северян.

 Спортсмены Соломбальского округа Архангельска передали ребятам на передовой несколько огромных мешков с полезным содержимым. Это медикаменты и средства личной гигиены, слесарные и автоинструменты, строительные и перевязочные материалы.

 “Спортивный” груз уже держит путь на луганское направление и будет передан лично в руки бойцам, несущим службу в штурмовых и разведывательных подразделениях.

 А в Курскую область отправится помощь от инициативных жителей Северодвинска. По просьбе операторов беспилотных летательных аппаратов корабелы закупили парням запчасти и комплектующие для квадрокоптеров, а также тёплые вещи, которые согреют военнослужащих в полевых условиях.

 Представители Народного фронта доставят посылки адресатам до конца текущей недели.

28 июль 19:55 | : Будни

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