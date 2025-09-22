Вверх
Из Архангельска на Донбасс ушла адресная помощь

В Народный фронт обратился уроженец Архангельской области Валентин Левашов. Мужчина привёз в столицу Поморья целую машину с гуманитарной помощью от жителей города Кингисеппа.

Родственники бойцов собрали для них пять мешков маскировочных сетей, три печки-буржуйки, продуктовые наборы, средства гигиены и перевязочные материалы.

В середине декабря машину догрузят посылками от архангелогородцев. В них – всё самое необходимое в полевых условиях. Обезболивающие препараты, сухие души, консервы, тёплые вещи, медицинские изделия, сладости, инвентарь для реабилитации лежачих больных и, конечно же, детские послания нашим любимым защитникам.

Помощь от жителей Северо-Запада представители Народного фронта доставят в ЛНР и ДНР, передав привет из дома подразделениям бойцов, где служат ребята из Архангельской и Ленинградской областей.

03 декабрь 13:33 | : Политика

Две беды Вилегодского округа Архангельской области
"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"

