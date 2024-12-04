Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье закупили перевязочные материалы для бойцов СВО

Представители Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области передали в региональный Народный фронт пять коробок со средствами реабилитации для военнослужащих “за лентой”.

В составе посылки “здоровья” – кровоостанавливающие жгуты, гомеостатические бинты с коалином, термоодеяла, памперсы, одноразовые пелёнки, предметы личной гигиены и другие изделия.

В марте представители Народного фронта доставят средства для оказания срочной помощи не только ребятам на передовую, но и в медчасти госпиталей новых территорий России.

Присоединяйтесь к сбору для бойцов из нашего региона: pobeda.onf.ru/requiremen...

03 март 13:53 | : Политика

Главные новости


Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (35)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20