В Поморье закупили перевязочные материалы для бойцов СВО

Представители Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области передали в региональный Народный фронт пять коробок со средствами реабилитации для военнослужащих “за лентой”.



В составе посылки “здоровья” – кровоостанавливающие жгуты, гомеостатические бинты с коалином, термоодеяла, памперсы, одноразовые пелёнки, предметы личной гигиены и другие изделия.



В марте представители Народного фронта доставят средства для оказания срочной помощи не только ребятам на передовую, но и в медчасти госпиталей новых территорий России.



Присоединяйтесь к сбору для бойцов из нашего региона: pobeda.onf.ru/requiremen...