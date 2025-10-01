Коллектив архангельской школы №82 отсылает посылки бойцам СВО

В Народный фронт вновь обратились педагоги архангельской школы № 82. На этот раз коллектив учебного заведения, его воспитанники и их родители собрали для отправки в зону СВО пять больших коробок с разным содержимым.



В посылках от архангельских школьников – средства гигиены, медикаменты, перевязочные материалы, сладости, снеки, консервы и кондитерские изделия для наших парней “за лентой”.



По доброй традиции малыши и старшеклассники нарисовали бойцам подбадривающие рисунки и сделали открытки к Новому году, украсив их теплыми пожеланиями, идущими от искренних детских сердец.



А учитель математики Ольга Сланова написала военнослужащим трогательные стихи со словами любви и поддержки от всех тех, кто ждёт скорейшего возвращения любимых защитников в тылу.



АРО Народного фронта благодарит педагогический коллектив школы № 82, учащихся и их родителей за помощь нашим парням в зоне СВО.

