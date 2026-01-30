Из Архангельска в донецкую больницу ушли нужные вещи

В ходе поездки в новые регионы России гуманитарный конвой Народного фронта Поморья побывал в Клинической Рудничной больнице города Макеевка.

Представители президентского движения передали медикам ДНР техническую помощь от архангелогородцев. Это новые кресла-коляски, ходунки, костыли, ортопедические изделия и средства реабилитации для раненых бойцов СВО.

Также с помощью неравнодушных северян и партнёров Народного фронта мы закупили и доставили в Макеевку памперсы для взрослых, перевязочные материалы, лекарственные препараты, постельные принадлежности, комплекты одежды, косметические наборы и другие принадлежности для личной гигиены.

Благодарим земляков за отзывчивость, сердечное тепло и веру в наших ребят. Ваш вклад приближает общую Победу, и это дорогого стоит!  

25 март 17:10 | : Политика

