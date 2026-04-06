Вот это поворот! Хизри Ильясов ушел добровольцем на СВО

Ранее бытовала версия, что главврача сразу трех районных больниц Архангельской области пригласили на ответственную работу по профилю в администрацию Ивановской области.

Как выяснилось, сейчас Ильясов руководит добровольческим медицинским отрядом в зоне боестолкновений.

Его меморандум в соцсети:

- По себе — я убыл туда, где данный момент стране нужны мужчины и врачи. Для меня честь быть в едином строю с теми, кто защищает Родину. Это осознанное решение и мой долг перед Родиной. Ничего более добавить не могу. Дай Аллах, живы будем — увидимся. Дорогие друзья, коллеги, родные. Всем спасибо за поддержку и переживание. Я очень ценю. Отдых был у меня недолгим. Немного позволил себе расслабиться и почувствовать себя безработным. Интересное чувство, но не для меня.

Наблюдатели от редакции рукоплещут и напоминают, что раньше известные в регионе личности выбирали службу в зоне СВО как альтернативу исправительной колонии.

26 май 09:42

