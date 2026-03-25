Хизри Ильясов: "Не поминайте лихом"

Интрига завершилась. 30 апреля главный врач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов объявил об уходе со своего поста. Далее слово изданию «Регион 29»:

- На своей странице «ВКонтакте» он написал прощальный пост, в котором подвел итоги четырех лет и 12 дней работы в учреждении.

«Путь длиной 4 года и 12 дней пролетел как один день. Для меня было гордостью возглавлять такой коллектив и идти вместе вперед», — написал Ильясов.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и верил в него, а также тех, кто критиковал — за стимул становиться лучше. «Я всех Вас искренне люблю и ценю. Котлас останется в моем сердце навсегда», — подчеркнул главврач.

Хизри Ильясов выразил уверенность, что больница продолжит достигать новых высот. Пост он завершил словами: «Искренне Ваш Хизри».

Напомним, ранее сей персонаж сдал свой депутатский мандат городского Совета. По имеющимся данным, Ильясов отбывает в город невест Иваново на руководящую медицинскую должность в областной администрации. Как говорится, ветер в спину…

30 апрель 13:47 | : Политика

