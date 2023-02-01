Поздравление Александра Цыбульского с Днем защитника Отечества

- Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и воины-интернационалисты! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Это праздник всех, для кого честь и справедливость, служение своей стране стали смыслом жизни. Сегодня мы говорим спасибо нашим героям, всем, кто защищал и защищает Родину, укрепляет ее обороноспособность, служит в армии, работает в силовых структурах, спасает людей и бережет покой россиян.

Особые слова благодарности – военнослужащим, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря мужеству и профессионализму каждого из них – от опытных бойцов до молодых парней, которые не так давно надели военную форму, – Россия чувствует себя в безопасности. Наши ребята с честью выполняют свой долг, подтверждая, что отвага и сила духа всегда были, есть и будут отличительными чертами российского воинства.

Желаю всем уверенности в завтрашнем дне, веры в непременную Победу России над любым врагом, душевной стойкости! Пусть чувство гордости за нашу державу, ее славная история и впредь помогают нам преодолевать все сложности!

С праздником!