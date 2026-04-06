Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У футбола осталось лишь 5% фанатов

Самых преданных болельщиков — тех, у кого есть любимая команда, кто постоянно следит за чемпионатами и ходит на стадионы, — среди россиян — 5%. Еще 9% периодически смотрят матчи разного уровня, а 10% ограничиваются крупными турнирами вроде чемпионатов Европы и мира или Лиги чемпионов.

 Подавляющее большинство футбольных фанатов — мужчины. Среди представителей сильного пола постоянными болельщиками назвали себя 9%, периодически интересуются 14%, а крупные турниры смотрят 13%, нет заинтересованности у 60%. Большинство россиянок (86%) футболом не интересуется.

 Мужчины старше 45 лет заметно чаще проявляют интерес к игре, чем те, кто моложе. Каждый десятый бумер назвал себя активным болельщиком (среди зумеров и миллениалов таких 8%), еще 15% россиян 45+ отслеживают результаты матчей разного уровня (12—13% среди тех, кто младше). Доля смотрящих крупные турниры среди старшего поколения достигает 16% (а среди тех, кто моложе 45 лет, — от 10 до 11%).

 За восемь лет после ЧМ, проходившего в нашей стране, интерес к футболу остыл. По сравнению с 2018 годом доля постоянных болельщиков снизилась с 7 до 5%; тех, кто интересуется периодически, — с 11 до 9%; количество зрителей, которые смотрят только крупные турниры, — с 19 до 10%.

(фото с https://spb.tsargrad.tv

26 май 08:36 | : Будни

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (267)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20