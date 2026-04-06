У футбола осталось лишь 5% фанатов

Самых преданных болельщиков — тех, у кого есть любимая команда, кто постоянно следит за чемпионатами и ходит на стадионы, — среди россиян — 5%. Еще 9% периодически смотрят матчи разного уровня, а 10% ограничиваются крупными турнирами вроде чемпионатов Европы и мира или Лиги чемпионов.



Подавляющее большинство футбольных фанатов — мужчины. Среди представителей сильного пола постоянными болельщиками назвали себя 9%, периодически интересуются 14%, а крупные турниры смотрят 13%, нет заинтересованности у 60%. Большинство россиянок (86%) футболом не интересуется.



Мужчины старше 45 лет заметно чаще проявляют интерес к игре, чем те, кто моложе. Каждый десятый бумер назвал себя активным болельщиком (среди зумеров и миллениалов таких 8%), еще 15% россиян 45+ отслеживают результаты матчей разного уровня (12—13% среди тех, кто младше). Доля смотрящих крупные турниры среди старшего поколения достигает 16% (а среди тех, кто моложе 45 лет, — от 10 до 11%).



За восемь лет после ЧМ, проходившего в нашей стране, интерес к футболу остыл. По сравнению с 2018 годом доля постоянных болельщиков снизилась с 7 до 5%; тех, кто интересуется периодически, — с 11 до 9%; количество зрителей, которые смотрят только крупные турниры, — с 19 до 10%.

(фото с https://spb.tsargrad.tv)