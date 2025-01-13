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Жители Архангельска рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть - SuperJob

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из

города.

Движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, турецкие сериалы создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам. Однако, судя по результатам опроса SuperJob, ветераны переоценивают степень влияния турецких сериалов на запросы россиянок: наши соотечественницы предпочитают продукцию отечественного кинопрома.

4 из 10 жителей Архангельска любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 8% опрошенных, а южнокорейские — 5%. 3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские. Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (20%) не смотрит сериалы вовсе.

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф. Женщины же чаще смотрят турецкие и южнокорейские многосерийники.

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодежи до 35 лет их смотрят 38%, а среди граждан старше 45 лет — уже 46%. С кинопродукцией других стран все наоборот: молодежь выбирает ее чаще, чем те, кто старше.

Время проведения: 26—31 марта 2025 года

03 апрель 09:00 | : Будни

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