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Большинство архангелогородцев считает себя перфекционистами в работе

Стремление к достижению идеальных результатов в работе характерно для 6 из 10 архангелогородцев.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 19% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 58% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно: «Сотрудники должны четко выполнять свои инструкции. Этого достаточно для успешной работы организации».

 В то же время 63% северян назвали себя перфекционистами в работе: «Люблю, когда всё чётко и на своих местах. А еще классно из хаоса рождать порядок». Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 69% среди респондентов моложе 34 лет и 57% среди опрошенных старше 45 лет. С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще россияне наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 56% среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц и 61% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (66 и 59% соответственно).

 16% опрошенных не считают себя перфекционистами в работе: «Идеал недостижим в принципе. Важно, чтобы работа над проектом была правильно рассчитана, без потери времени и кадров. Главное — функциональный результат».

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (74%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (43%) и продавцам (47%).

(фото с https://2023-foto.ru/

08 сентябрь 08:00 | : Экономика

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