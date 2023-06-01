Личная дружба между россиянами дала трещину

С мужчинами чаще дружат кладовщицы. С женщинами — немногочисленные мужчины, работающие главными бухгалтерами. По сравнению с 2011 годом число россиян, у которых нет друзей, увеличилось в полтора раза.

Мужчины чаще дружат с мужчинами (50%), а женщины — с женщинами (47%). Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения.



Молодежь чаще дружит с представителями своего пола. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше россиянки, тем меньше среди них тех, у кого есть задушевная подруга.



За 12 лет россияне стали в полтора раза чаще признаваться, что лучшего друга у них нет: «Интернет не соединяет, а наоборот, разъединяет!».

Среди представителей распространенных профессиональных групп настоящей мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам (81%), программисты (66%) и менеджеры по работе с клиентами (64%). Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах, — кладовщицам (40%) и менеджерам по продажам (31%). В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, занятые в традиционных «женских» сферах деятельности, — главные бухгалтеры (33%) и учителя (24%). Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще говорили экономисты (70%), продавцы (57%) и ИТР (55%).