Каждый пятый архангелогородец до сих пор увлекается астрологическими прогнозами

Каждый пятый архангелогородец уже изучил астрологический прогноз на 2025 год: доверяющих и скептиков примерно поровну. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных горожан из Архангельска.

Большинство экономически активных горожан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год (81%). Каждый пятый архангелогородец (19%) уже ознакомился с предсказаниями: 9% скорее верят в них, а 10% — скорее нет.

Мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 (20 и 18% соответственно), однако скептиков среди представителей сильного пола больше (11% против 9% среди женщин).

Архангелогородцы в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них в 2,5 раза реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди архангелогородцев с доходов от 100 тысяч рублей в месяц (95%).