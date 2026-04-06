Архангелогородцы уверены в своей высокой продуктивности на работе

Почти треть (34%) опрошенных в Архангельской области оценивают свою производительность как среднюю, и лишь 1% признались, что считают ее низкой. Еще 8% респондентов отметили, что раньше не задумывались о своей продуктивности, но хотели бы, чтобы работодатель помог им лучше оценить этот показатель. При этом большинство архангелогородцев уверены, что их личная эффективность напрямую влияет на результаты компании: 79% опрошенных оценили степень такого влияния на 4-5 баллов из 5 возможных, в том числе 36% поставили 4 балла, а 43% — максимальные 5 баллов. Еще 14% оценили влияние собственной продуктивности на показатели компании на 3 балла. Лишь 7% считают, что их работа практически не отражается на результатах работодателя.


Наиболее уверенно в своей эффективности чувствуют себя работники 35-44 лет — 63% представителей этой возрастной группы считают свою производительность высокой. Среди сотрудников 25-34 лет высоко оценивают свою эффективность 58%, среди работников 45-54 лет — 57%, а среди респондентов 55 лет и старше — 53%. В то же время молодые специалисты оценивают свою продуктивность заметно скромнее: среди сотрудников 18-24 лет высокой считают свою производительность 46%, а среди подростков до 18 лет — лишь 27%.


Чаще других в своей высокой производительности на работе уверены респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ-менеджеры (71%), чуть реже — линейные управленцы (58%). Замыкают рейтинг младшие специалисты (49%) и начинающие сотрудники (42%). Таким образом, на восприятие личной эффективности ключевое влияние оказывают накопленный опыт и глубокое знание отрасли.

26 май 07:49

