Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждый седьмой житель Архангельской области страдает завышенной самооценкой

 По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, лишь 14% архангелогородцев оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворённости работой в регионе составила 5,4 балла из 10 — это чуть выше среднероссийских результатов (5,3 балла). 

Крайне низкие оценки своей работе и условиям (1–3 балла) дали 26% опрошенных в регионе, а высокие (8–10 баллов) — 28%. Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу ниже, чем женщины: 5,1 балла против 5,4.

Больше всех довольны своей работой молодые специалисты в возрасте 18–24 лет, которые в среднем ставят 5,3 балла. Среди них 10 из 10 своей работе поставили 10% опрошенных, а вот среди людей старше 55 лет максимальную оценку дали лишь 6%. В то же время люди этой возрастной категории чаще других дают своей работе крайне низкие оценки: средний балл для этой группы находится на отметке всего в 4,5 балла.

В профессиональном разрезе больше всего удовлетворены своей работой кадровые и HR-специалисты, которые в среднем ставят 6 баллов. Следом идут работники сферы науки и образования (5,8 балла), сотрудники розничной торговли (5,7). Наименее довольны своей работой специалисты по закупкам, юристы, сотрудники сферы безопасности, а также работники сферы искусства и массмедиа (по 4,7 балла).

Среди факторов, которые архангелогородцы ценят в своей текущей работе, на первом месте — коллектив и атмосфера: их отметили 49% опрошенных. На втором — условия труда (удобный график, комфортное рабочее место и т. п.) — 33%. Замыкают тройку лидеров рабочие обязанности, которые выделили 31%. Кроме того, 25% респондентов признались, что ценят стабильность и отсутствие риска потери работы, а по 24% положительно оценили уровень зарплаты, руководство и репутацию компании. При этом 9% сообщили, что на текущем месте работы их не устраивает абсолютно ничего.

Если рассматривать эти факторы в разрезе профессиональных сфер, можно обнаружить интересные особенности. Так, строители и специалисты по недвижимости чаще других ценят коллектив (49%). Работники сферы туризма и общепита в большей степени удовлетворены условиями труда (50%), а рабочий персонал — уровнем дохода (48%). Вместе с тем именно медики и фармацевты чаще других считают свою работу значимой для общества (37%), а HR-специалисты — наиболее перспективной (12%).

Интересно, что наименьшую значимость для жителей Архангельской области имеют ценности, транслируемые компанией — их отметили лишь 2% опрошенных. Перспективы карьерного роста важны для 5% респондентов. В то же время 13% указали на социальный пакет, а 15% — на значимость своей работы для других людей.

04 июль 08:53 | : Будни

Главные новости


Выборы губернатора Архангельской области. В чём интрига?
Осина зубы лечит

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (61)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20