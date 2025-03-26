Каждый седьмой житель Архангельской области страдает завышенной самооценкой

По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, лишь 14% архангелогородцев оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворённости работой в регионе составила 5,4 балла из 10 — это чуть выше среднероссийских результатов (5,3 балла).

Крайне низкие оценки своей работе и условиям (1–3 балла) дали 26% опрошенных в регионе, а высокие (8–10 баллов) — 28%. Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу ниже, чем женщины: 5,1 балла против 5,4.

Больше всех довольны своей работой молодые специалисты в возрасте 18–24 лет, которые в среднем ставят 5,3 балла. Среди них 10 из 10 своей работе поставили 10% опрошенных, а вот среди людей старше 55 лет максимальную оценку дали лишь 6%. В то же время люди этой возрастной категории чаще других дают своей работе крайне низкие оценки: средний балл для этой группы находится на отметке всего в 4,5 балла.

В профессиональном разрезе больше всего удовлетворены своей работой кадровые и HR-специалисты, которые в среднем ставят 6 баллов. Следом идут работники сферы науки и образования (5,8 балла), сотрудники розничной торговли (5,7). Наименее довольны своей работой специалисты по закупкам, юристы, сотрудники сферы безопасности, а также работники сферы искусства и массмедиа (по 4,7 балла).

Среди факторов, которые архангелогородцы ценят в своей текущей работе, на первом месте — коллектив и атмосфера: их отметили 49% опрошенных. На втором — условия труда (удобный график, комфортное рабочее место и т. п.) — 33%. Замыкают тройку лидеров рабочие обязанности, которые выделили 31%. Кроме того, 25% респондентов признались, что ценят стабильность и отсутствие риска потери работы, а по 24% положительно оценили уровень зарплаты, руководство и репутацию компании. При этом 9% сообщили, что на текущем месте работы их не устраивает абсолютно ничего.

Если рассматривать эти факторы в разрезе профессиональных сфер, можно обнаружить интересные особенности. Так, строители и специалисты по недвижимости чаще других ценят коллектив (49%). Работники сферы туризма и общепита в большей степени удовлетворены условиями труда (50%), а рабочий персонал — уровнем дохода (48%). Вместе с тем именно медики и фармацевты чаще других считают свою работу значимой для общества (37%), а HR-специалисты — наиболее перспективной (12%).

Интересно, что наименьшую значимость для жителей Архангельской области имеют ценности, транслируемые компанией — их отметили лишь 2% опрошенных. Перспективы карьерного роста важны для 5% респондентов. В то же время 13% указали на социальный пакет, а 15% — на значимость своей работы для других людей.