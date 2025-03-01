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Архангелогородцы оценили свою уверенность на собеседовании

Максимальная уверенность на собеседовании характерна для жителей Архангельска с высоким уровнем дохода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения оценили собственную уверенность на собеседованиях при приеме на работу.
 
 Средний уровень уверенности на интервью с работодателем жители Архангельска оценили на 3,9 балла из 5, при этом 32% чувствуют себя абсолютно уверено (5 баллов), 37% — на 4 балла, а 16% — на 3 балла. 
 
 Мужчины и женщины оценили свою уверенность одинаково. Чем старше респонденты, тем выше их удовлетворенность собеседованием: 3,8 балла среди тех, то моложе 34 лет и 4 балла среди горожан от 45 лет, — сказывается жизненный и профессиональный опыт.
 
 Граждане с доходом от 100 тыс. руб. чувствуют себя на интервью увереннее остальных (4,3 балла против 3,9 балла среди тех, получает меньше). В этой категории 39% респондентов оценили свою уверенность на максимальные 5 баллов.

29 март 09:04 | : Будни

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