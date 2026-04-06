В отдаленной беломорской деревне помянули погибших в той страшной войне

В деревне Солза на берегу Белого моря совершили заупокойную литию о погибших воинах.



Почтить память защитников Отечества собрались прихожане местной часовни в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Службы в этой часовне проходят в теплое время года, когда деревня оживает после зимнего перерыва.



Совершил заупокойное богослужение священник Антоний Власов, секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, помощник командира соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок по работе с верующими военнослужащими.



Солза — деревня в Нёнокском округе Северодвинска. Расположена на Летнем берегу Двинской губы Белого моря, в устье реки Солзы.



Первое упоминание о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью Николо-Корельского монастыря. В разное время населенный пункт носил названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году он входил в состав Сюземской волости Архангельского уезда.



В Солзе некогда находилась Воскресенская церковь, которую в 1995 году перенесли на остров Ягры в Северодвинск. В 2021 году на месте, где был этот храм, участники молодежного клуба «Возрождение» воздвигли поклонный крест.



Добраться до Солзы можно на пригородном поезде.