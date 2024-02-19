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Жители Архангельской области некритично оценивают свой труд

Аналитики hh.ru провели большое исследование рынка труда по теме производительности: насколько высоко оценивают свою производительность работники. 

По мнению ровно половины (!) опрошенных работников в Архангельской области у них на работе высокая производительность – так ответили сразу 50% респондентов. Причем каждый десятый (8%) опрошенный добавил, что и хотел бы работать более эффективно, но уже по его ощущениям трудится на пределе своей производительности. 

Еще 18% считают, что у них на работе средняя производительность труда. Только 4% признались, что их производительность на низком уровне. А вот 10% не интересовались этой темой, но хотят, чтобы им помогли оценить свой уровень работодатели. Остальные затруднились ответить. 

Интересно, что уровень производительности труда по своим компаниям в целом работники оценивают ниже, чем свой личный. Так, лишь 19% респондентов указали, что в их компании высокая эффективность. Еще 41% - указали на средние значения, а еще 20% отметили, что у их компаний низкая производительность. Более того, 6% добавили, что их компания вообще не задумывается об эффективности и производительности труда. Остальные затруднились ответить. 

«Есть ощущение, что наиболее адекватно оценивают реальный уровень своей производительности ИТ-специалисты, которые по статистике чаще всего используют в работе всевозможные программы, отслеживающие исполнение задач, ошибки и прочие процессы. Почему мы говорим именно про "адекватную оценку реального уровня производительности", потому что часто в комментариях к данному опросу люди достаточно часто оставляли сообщения "я очень устаю после работы", "я выжат, конечно, у меня высокая производительность" и т.п. Но усталость в конце рабочего дня не равна высокой производительности труда. То есть далеко не все работники действительно понимают, что такое производительность. Между тем 78% работников готовы подключиться к программам повышения производительности труда у себя на работе».

А вот самую высокую производительность указали управленцы (77% представителей этой сферы), и кажется, такая оценка связана с ощущением большой ответственности за сотрудников и бизнес», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

(карикатура с https://ячитать.рф/?a=1336&b=7)  


21 март 08:30 | : Экономика

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