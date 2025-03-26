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Большинство архангелогородцев считают себя чуть ли не ударниками труда

Больше половины опрошенных работников в Архангельской области (55%) уверены, что у них высокая производительность труда. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто считает себя высокоэффективным на работе, выросла на 11%. Еще треть респондентов (34%) считают, что у них средняя эффективность на работе. В низкой производительности никто не признался, и всего 2% не смогли ответить на вопрос. 

Еще 9% местных респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им замерять свою рабочую эффективность. Интересно, что больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет – сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель замеряли их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

«В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов). 

Аналитики hh.ru выявили эту закономерность еще несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении том, насколько высок их уровень эффективности на работе. Например, в аналогичном опросе 2024 о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих. 

Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит более измеримо, понятно и прозрачно»,отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru 

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными hh.ru в ходе опроса. Так, свыше трети опрошенных в Архангельской области (34%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще треть (30%) ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Еще 32% стараются расставлять задачи по приоритетности. Почти каждый пятый или 17% использует метод «лягушки» (начинает день с самой сложной или неприятной задачи). И только 2% прибегают к помощи программ управления проектами (JiraClickUp и др.). 

Более того, лишь у 10% опрошенных на работе есть автоматизированная система распределения задач. А вот 2\3 респондентов признались, что выбирают и решают задачи по мере срочности и загруженности (64%). 

06 июнь 08:33 | : Будни

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