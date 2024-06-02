Архангельский священник высказал уважение к правоохранительным органам

Заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Архангельской области, секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов провел встречу с сотрудниками органов внутренних дел. В режиме видеоконференцсвязи участие в мероприятии также приняли сотрудники территориальных подразделений.

«Отец Валерий затронул вопросы духовных основ жизни, нахождения радости в простых вещах, исключительности волевых функций каждого человека. Разговор шел и об особой важности семьи в жизни каждого человека, необходимости быть рядом с близкими и заботиться о них», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Также там сообщили: «Отец Валерий отметил, что всегда с желанием проводит встречи с сотрудниками правоохранительных органов, так как это люди, выбравшие для себя особенный путь служения Родине и помощи людям».