Ветераны — золотой фонд Архангельска: встреча с депутатами прошла в городской Думе

В Архангельской городской Думе состоялась традиционная встреча с активом городского Совета ветеранов. Участие приняли председатель гордумы Иван Воронцов, депутаты областного Собрания Михаил Авалиани и Надежда Виноградова, а также депутаты Архангельской городской Думы Михаил Орлов и Ольга Шананина.

На встрече участники поздравили друг друга с прошедшим Днём Победы и обсудили организацию праздничных мероприятий в этом году. Ветераны рассказали о проведении патриотических акций, уроков мужества и творческих встреч.

Председатель гордумы Иван Воронцов подчеркнул: «Активисты Совета ветеранов — это люди с огромной внутренней энергией, искренней любовью к своему городу и желанием созидать. Многие акции они проводят на общественных началах, по собственной инициативе, потому что для них сохранение истории — не формальность и не отчёт, а часть жизни».

Особое внимание ветераны уделяют работе с молодёжью. На встрече шла речь о военно-исторических играх для школьников, о том, как ребята готовятся, изучают историю и вовлекаются в тему. Такие проекты вдохновляют юное поколение на изучение подвига героев.

Депутат гордумы Михаил Орлов отметил: «Люди старшего поколения — для нас пример стойкости, патриотизма и оптимистичного взгляда на жизнь. Из архивных документов мы понимаем, насколько сложным был быт в послевоенные годы, как нужно было поднимать страну и заново выстраивать многие процессы. Благодаря их вкладу мы сегодня живём в динамично развивающейся стране».

В ходе встречи уделили внимание традиционному шествию «Бессмертного полка». В этом году в Архангельске в нём приняли участие около 11 тысяч человек. Было много молодёжи, семей с детьми, волонтёров. Многие отмечали особую атмосферу — когда люди в колонне пели песни, кричали «Ура!», поддерживали друг друга.

Областной депутат Михаил Авалиани подчеркнул: «Ветераны — это наш золотой фонд, и их мнение важно для нас при планировании своей работы».

Ольга Шананина добавила: «Совместно с нашими ветеранами мы участвуем в акциях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

Надежда Виноградова отметила, что ветераны много внимания уделяют проблематике города и на многих мероприятиях поднимают острые темы: «Они много сил и времени направляли на развитие города и небезразличны к его судьбе».

Также обсудили проекты, которые ветераны планируют организовать в дальнейшем. Затронули темы, находящиеся в ежедневной повестке и требующие внимания со стороны депутатского корпуса.

Иван Воронцов резюмировал: «Спасибо нашим ветеранам за неравнодушие, инициативность и огромную общественную работу. Это действительно важно для города. А мы всегда готовы прийти на помощь и поддержать любые значимые инициативы».

Архангельский городской совет ветеранов объединяет более 30 тысяч человек, а работа с ветеранами и патриотическое воспитание молодёжи остаются одними из приоритетных направлений деятельности городских властей.