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Архангельские депутаты встретились с активистами Совета ветеранов

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, председатель комиссии по вопросам молодёжной политики и общественным объединениям Наталья Братина и депутат Мария Харченко.

 Такая встреча стала доброй традицией в части подведения итогов празднования Дня Победы в столице Поморья. Разговор проходил в зале заседаний городской Думы, но в неформальной обстановке. Вместо документов на столах были чай и пироги.

 В начале мероприятия Иван Воронцов от лица департамента образования городской администрации вручил экземпляр рукописной книги памяти «Дети пишут о войне» председателю городского Совета ветеранов Сергею Николаевичу Ореханову. В создании книги памяти к 80-летию Победы участвовало более 500 школьников Архангельска. Идейным вдохновителем проекта «Дети пишут о войне» стала ветеран педагогического труда, учитель школы № 28 Марта Николаевна Бабушкина.

 Особое внимание было уделено прошедшему Дню Победы. Ветераны отметили, что в этом году торжественная церемония была организована на очень высоком и достойном уровне.

 Своими впечатлениями поделились Нина Харгалова, руководитель регионального «Бессмертного полка», и Вера Манцурова, председатель Соломбальского Совета ветеранов.

 «Более 25 тысяч жителей Архангельской области приняли участие в шествии в Архангельске, а по области — более 60 тысяч. Были запущены традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Стена памяти». Я хочу выразить огромную благодарность губернатору области Александру Цыбульскому, руководству силовых структур, что проработали все вопросы по организации и безопасности, и такая масштабная акция, как шествие «Бессмертного полка», снова состоялась», — отметила Нина Антоновна.

 Руководитель общественной организации вручила благодарности за сохранение исторической правды и развитие патриотизма председателю городского Совета ветеранов Сергею Ореханову и двум городским депутатам, активно участвовавшим в совместных акциях — Владиславу Грачёву и Марии Харченко.

 Ветераны также отметили впервые проведённую акцию «Река Памяти».

 «С каким настроем стояли все участники во время акции, масштаб впечатляет, и самое главное, она показала сплочённость наших жителей, все стояли плечом к плечу, и обычные граждане, и первые лица региона», — сказала Вера Манцурова.

 На встрече активисты обсудили итоги юбилейного X гала-концерта городского творческого фестиваля «Молоды душой». По словам Валентины Михайловны Чемакиной, председателя культурно-массовой комиссии Совета ветеранов, в этом году более 400 участников прошли через все этапы конкурса, из них — около 40 ансамблей и хоров.

 Также общественники рассказали о сборе гуманитарной помощи и поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

 Кроме этого, председатель городского Совета ветеранов Сергей Ореханов от лица всего актива вручил председателю городской Думы Ивану Воронцову благодарственное письмо за поддержку инициатив ветеранского движения и содействие в проведении мероприятий.

 «Вы всегда можете положиться на нас, как на активистов ветеранского движения», — сказал Сергей Николаевич.

 В свою очередь, председатель городской Думы Иван Воронцов поблагодарил всех участников за встречу после празднования Дня Победы и вручил благодарственные письма городской Думы активистам Совета за личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 80-летним юбилеем Победы.

 Участники встречи обменялись интересными идеями и предложениями. Валентина Васильевна Котельникова, «Дитя военного Сталинграда», рассказала, что в этом году ветераны продолжат акцию «Вахта памяти».

 «Будем продолжать ходить в образовательные учреждения нашего города, мы на каждой встрече видим у детей такой живой интерес, что придаёт нам сил, а нам ещё так много хочется рассказать, чтобы помнили и не забыли», — сказала Валентина Васильевна.

 В свою очередь, городской депутат Наталья Братина предложила провести в канун празднования Дня пожилого человека акцию «Чтения стихов».

 «Такая встреча была в средней школе № 62, и было видно, как дети и взрослые слушали и впитывали эти памятные моменты. Ваш опыт — бесценный, и видно, что нашей молодёжи это интересно», — отметила Наталья Владимировна.

 - Ваш труд, самоотверженность и неравнодушие — важный вклад и поддержка для страны. Вы — наставники для молодёжи, передающие любовь к Родине, сплочённость, силу духа и уважение к традициям. Вы вдохновляете на добрые дела и благотворительность, учите отзывчивости и ответственности. Спасибо за службу, заботу и стойкость. Желаю радости, здоровья и признания, — обратилась к ветеранам Наталья Братина.

 Также поступило предложение от актива Совета ветеранов помочь с оцифровкой дисков с видеозаписями участников Великой Отечественной войны.

 Иван Воронцов, председатель городской Думы, пообещал оказать такую помощь и посодействовать через городской департамент образования обеспечить школы для просмотра этих дисков учениками, как вариант, на «уроках мужества».

 «Надо приложить все усилия, чтобы память о тех страшных событиях нашей истории не была затёртой или переписанной. Огромное вам спасибо за то, что вы остаётесь на передовой и сейчас, неся флаг Победы уже информационно, работая с молодёжью. Самое главное — мы все идём вместе, и только сплочённой командой мы можем сделать ещё больше. Я хочу ещё раз от лица всех городских депутатов выразить вам огромное человеческое спасибо за вашу бескорыстную общественную деятельность на благо нашего города и страны», — подчеркнул Иван Воронцов.

15 май 14:48 | : Политика

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