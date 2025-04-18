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Дети войны пришли в АрхГорДуму

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, председатель комиссии по молодёжной политике и общественным объединениям Наталья Братина, а также депутаты Ольга Шананина, Мария Харченко и Владислав Виривский. Встреча прошла в дружественной обстановке. Вместо официальных документов на столах стояли чай и угощения. 

В самом начале мероприятия Иван Воронцов передал экземпляр рукописной книги памяти «Дети пишут о войне» Александру Владимировичу Новикову, который возглавляет организацию. В создании этой книги памяти, посвящённой 80-летию Победы, приняли участие более пятисот учеников из Архангельска. Отметим, что книга была выпущена силами городского департамента образования.

В ходе встречи участники обсудили вопросы патриотического воспитания, взаимодействия с депутатским корпусом и поддержки старшего поколения города. 

Активисты обратились к депутатам с просьбой увеличить количество льготных поездок по городу. Сейчас у ветеранов 70 лет и старше есть 60 льготных поездок в квартал, но активисты, дети войны используют их за месяц. Они попросили увеличить количество льготных поездок или сделать их неограниченными, поскольку многие ветераны не пользуются ими так часто, а некоторые вообще не пользуются. 

Отметим, что губернатор Александр Цыбульский поддержал решение данного вопроса в ходе встречи с детьми войны во время патриотической акции «Река памяти», посвященной 80-летию Великой Победы.

Также ветераны рассказали о помощи участникам специальной военной операции, сборе гуманитарной помощи и проведении благотворительных акций. 

Зоя Дмитриевна Овсянкина выразила благодарность депутатам Ломоносовского округа Сергею Чанчикову, Александру Гурьеву и Ольге Шананиной за активную поддержку организации в округе. 

«Важность таких встреч не вызывает сомнений, эта категория жителей города остаются хранителями событий ВОВ, в которых участвовали они сами. Здорово, что у нас есть возможность беседовать с ними лично и погружаться в историю тех событий», — отметила в ходе встречи народный избранник Ольга Шананина. 

В ходе встречи ветераны подняли проблему отсутствия общефедерального статуса для «Детей войны». В региональных законах о детях войны такой статус есть, но в рамках всей страны пока нет. 

Александр Фомич Литвинчук обратил внимание на проблему, которая затрагивает интересы многих ветеранов. Он подчеркнул, что в отделении почты, где они обслуживаются, при оплате коммунальных услуг по ЖКХ с проживающих не по месту прописки взимается комиссия.

 

«Если вы живёте на 25-м лесозаводе, то оплачиваете без комиссии только в этом отделении почты. Если же вы оплачиваете в в отделении почты в другом округе, то комиссия взимается», — привел пример руководитель отделения организации Маймаксанского округа Александр Литвинчук.

«Дети войны с ранних лет научились выживать и быть сильными. Они не только напоминают нам о прошлом, но и активно участвуют в настоящем. Поддерживают участников СВО, ведут просветительскую работу в школах, делясь историями о своем военном детстве. Эти истории о мужестве, самоотверженности и надежде. Встреча с ними — напоминание о силе духа, вере в добро и готовности помогать. Спасибо за стойкость, человечность и мужество!» — поблагодарила ветеранов городской депутат Наталья Братина. 

 Также активисты обсудили возможность установки бюста Иосифу Виссарионовичу Сталину. Они предложили разместить его на территории рядом с танком ИС-4 возле ГАУ «Патриот».

По словам депутата Владислава Виривского, дети войны — это удивительные люди, чьё детство пришлось на тяжелейшие годы, поделились своей мудростью и искренней любовью к Родине. «Их стойкость, доброта и глубокая преданность своей стране вызывают огромное уважение. На таких людей нужно равняться, их опыт — бесценен, а их истории — настоящий урок мужества и патриотизма для всех нас. Благодарю каждого за тёплый и душевный разговор! Будем работать, чтобы ваши предложения и просьбы не остались без внимания», — отметил Владислав Дмитриевич.

Заместитель председателя городской организации Вера Михайловна Власова сообщила, что в их ряды могут вступить не только люди старше 80 лет, но и гораздо моложе. «Мы приветствуем всех, кто искренне заботится о поддержке детей войны. В других регионах в организацию вступают и 50-летние, и даже 40-летние. Мы будем рады видеть вас всех в нашей команде», — сказала Вера Михайловна.

В завершение встречи Иван Воронцов вручил каждому члену актива общественной организации благодарственное письмо от городской Думы за личный вклад в развитие ветеранского движения «Дети войны» и в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.


19 май 14:12 | : Политика

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