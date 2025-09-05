Архангельские депутаты встретились с городским советом ветеранов

В канун празднования Дня мудрости в Архангельской городской Думе состоялась встреча городских депутатов и актива Архангельского городского совета ветеранов.

На встрече присутствовали председатель городской Думы Иван Воронцов, городские депутаты Александр Гурьев, Ольга Шананина, Мария Харченко, Светлана Алефиренко и руководитель аппарата городской Администрации Александр Мащалгин. Мероприятие собрало неравнодушных людей, объединённых стремлением сохранить и укрепить связь поколений, а также оказать поддержку ветеранам.

В начале встречи председатель городской Думы Иван Воронцов поздравил актив ветеранов Маймаксы с 35-летним юбилеем создания ветеранской организации округа. В торжественной обстановке под аплодисменты участников он вручил Благодарственное письмо городской Думы руководителю окружного совета Валентине Петровне Шкляковой, отметив её значительный вклад в развитие ветеранского движения и укрепление связи между поколениями.

На встрече Сергей Ореханов, председатель городского Совета ветеранов, от лица всего ветеранского движения поблагодарил городских депутатов за поддержку, не только финансовую, но и организационную, информационную и морально-волевую. «Вам огромное спасибо, прежде всего, за чуткое понимание и поддержку общественных инициатив активистов наших окружных ветеранских объединений, направленных на сохранение культурного наследия, великой истории родного Архангельска, страны, а также всё, что мы делаем совместно, способствует улучшению качества и продлению жизни наших жителей старшего поколения», — сказал Сергей Николаевич.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся социальной защиты ветеранов, улучшения условий их жизни и сохранения исторической памяти. Иван Воронцов и Александр Мащалгин рассказали о реализации проекта как единой карты для старшего поколения «Северная забота». Карта направлена на то, чтобы сделать жизнь людей старше 60 лет комфортнее. Она будет предоставлять льготы и специальные предложения от магазинов и предпринимателей. «Также прорабатывается вариант подключения к проекту одного из ведущих российских банков, что значительно расширит возможности использования карты», — отметил Иван Воронцов.

Депутаты городской Думы внимательно выслушали предложения и инициативы ветеранов. Светлана Романова, заместитель председателя городского совета ветеранов, отметила, что пока все интересные точки, связанные с картой, находятся в центре города. Она предложила расширить присутствие партнёров по окраинам и отдалённым территориям, чтобы охватить больше людей и сделать преимущества карты доступными для всех.

Актив городской организации ветеранов также рассказал о ключевых мероприятиях, которые проводятся в городе.

Валентина Котельникова, «Дитя военного Сталинграда», поделилась информацией о старте городской военно-исторической игры «Город воинской славы». Данная игра проводится с сентября 2025 года по май 2026 года по инициативе регионального отделения «Поисковое движение России» и городского совета ветеранов, а также образовательных и патриотических организаций.

«Цель игры — сформировать уважительное отношение молодёжи к отечественной истории, обеспечить преемственность поколений и познакомить участников с военными страницами истории города», — отметила Валентина Васильевна.

В основе игры заложены четыре раунда. Ближайший из них, который состоится в октябре 2025 года, называется «Оборона Заполярья». Более подробно о проведении игр можно узнать из Положения, которое доступно для ознакомления.

Городские депутаты поддержали инициативу актива о проведении такой исторической игры и выразили готовность оказать полное содействие в информировании образовательных учреждений. Это позволит привлечь больше молодёжи к участию и повысить интерес к изучению истории родного города.

Ещё одним интересным моментом на встрече стало обсуждение планов на 2026 год. Валентина Михайловна Чемакина, председатель культурных массовых мероприятий Архангельского городского совета ветеранов, рассказала о проведении праздничного гала-концерта одиннадцатого городского творческого фестиваля «Молоды душой».

Ежегодно этот фестиваль объединяет более 400 архангелогородцев мудрого возраста, которые занимаются творчеством, поют, танцуют, пишут стихи. Предварительные этапы проходят в каждом округе города, а 28 апреля следующего года на большой сцене АГКЦ в преддверии Дня Победы традиционно проходит большой гала-концерт. Городские депутаты также выразили свою поддержку в организационной и информационной помощи.

В завершение встречи председатель комиссии по социальным вопросам городского совета ветеранов Галина Юрьевна Мальцева рассказала о подготовке к изданию уже девятого сборника творческих работ и воспоминаний ветеранов Архангельска «Великой Победе посвящается». Этот сборник, который объединит истории и творческие произведения участников Великой Отечественной войны, станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и культурного наследия города.

Собравшиеся отметили большую роль активистов-ветеранов в поддержке наших земляков, которые находятся в зоне проведения СВО, и выразили благодарность ветеранам за их деятельность в сборе финансовой помощи, пошиве маскировочных сетей, сборе гуманитарных грузов, проведении просветительских акций в молодежной среде в поддержку наших военнослужащих.

Встреча завершилась на тёплой и дружественной ноте, оставив у всех участников чувство уважения и признательности к старшему поколению.

Это мероприятие стало ярким примером того, как важно поддерживать связь между поколениями и учитывать интересы ветеранов в работе органов власти.