"Дети войны" пожаловались архангельским депутатам на компанию "Рико"

В стенах Архангельской городской Думы состоялась теплая и душевная встреча с активом Архангельской городской общественной организации "Дети войны". 

Эти люди, прошедшие через суровые испытания военного и послевоенного времени, продолжают активно участвовать в жизни города, внося неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи, оказывая поддержку нашим бойцам в зоне СВО и участвуя в различных городских инициативах. И все это – на добровольных началах, по велению сердца.

 Александр Новиков, руководитель АГОО «Дети войны», подчеркнул значимость работы по патриотическому воспитанию: «В сфере патриотического воспитания мы охватываем порядка ста школ, и это только наша организация. Дети войны несут важную миссию, проводя Уроки мужества, участвуя в патриотических общегородских акциях». 

 Как отметила Валентина Пакулина, член правления организации, несмотря на свой почтенный возраст, отметив на днях 97-летний свой День рождения, она, как и все присутствующие «Дети войны», находят силы делиться воспоминаниями о тех страшных военных и послевоенных днях. «Школьники с большим интересом слушают эти рассказы, ведь это живая история, и мы будем продолжать эту миссию до конца», — сказала Валентина Ивановна.

 Нина Бронникова, председатель Октябрьского округа организации "Дети войны", поделилась теплыми впечатлениями от общения с горожанами: "Люди с удовольствием приходят на наши встречи, интересуются, задают вопросы, делятся своими историями. Порой идешь по улице, и тебя узнают, здороваются – это очень приятно, ведь нас знают наизусть!".

 Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, отметил важность таких встреч: «У нас сложилась добрая традиция - встречаться в преддверии главных праздников, Нового года и Дня Победы. Сегодня мы собрались в Думе, чтобы пообщаться, обменяться мнениями и поздравить друг друга с наступающими праздниками».

 Наталья Братина, председатель комиссии по молодёжной политике и общественным объединениям городской Думы, подчеркнула: «Дети войны» - это особая категория граждан, чья стойкость и активная жизненная позиция вызывают глубокое уважение. Их постоянное участие в общественной жизни и работа с подрастающим поколением – яркое тому подтверждение».

 Ольга Шананина, депутат Архангельской городской Думы, добавила: "Они приходят в школы по велению сердца, проводят уроки мужества. Это люди почтенного возраста, и их работа неоценима. Дай Бог им здоровья на долгие годы!" 

 Во время встречи городские депутаты Елена Ануфриева и Ольга Шананина подарили каждому ветерану-участнику встречи символичный подарок – ангелочка, созданного руками воспитанников детского сада №186.  Депутаты поблагодарили активистов за их неустанный труд и совместную работу на благо города.

 Депутат Михаил Орлов пригласил всех на новогодние праздники в музей-заповедник «Малые Корелы». Он отметил, что 31 декабря вход будет стоить символическую сумму в 1 рубль, а 1 января посещение будет бесплатным для всех желающих. "Это прекрасная возможность встретить Новый год не в суете, а в тишине северного леса, с чашкой горячего чая и спокойной прогулкой", - поделился Михаил Петрович.

 В ходе встречи также были затронуты актуальные городские вопросы, в первую очередь, ветераны обратили внимание на некачественную работу автобусного городского перевозчика.

 Спикер городской Думы Иван Воронцов сообщил, что транспортная реформа и работа перевозчика ТК "Рико" находятся под особым контролем губернатора, областного правительства и городских властей. Городской депутат Владислав Виривский рассказал о постоянном мониторинге движения автобусов. 

 Как отметил Иван Воронцов, в адрес городской Думы поступило обращение от АГОО «Дети войны» за подписью ее руководителя Александра Новикова о неудовлетворительной работе коммунальных служб и транспортной компании «Рико» на территории Архангельска.

 Напомним, что закон о «Детях войны» в Архангельской области действует уже два года. Надежда Виноградова, депутат Архангельского областного Собрания, рассказала на встрече, что этот закон был долгожданным и выстраданным: «По поручению губернатора Александра Цыбульского, этот закон, наконец, был принят. Он дает право «детям войны» на различные меры поддержки, включая оплату коммунальных услуг, транспортные расходы и медицинскую помощь. Им выдаются специальные удостоверения и нагрудные знаки».

 "Эта встреча стала еще одним подтверждением того, что поколение "детей войны" – это гордость нашего региона, люди, которые своим примером вдохновляют и учат нас стойкости, мужеству и любви к Родине", - отметил в завершение встречи спикер Иван Воронцов.

 

25 декабрь 11:33 | : Политика

