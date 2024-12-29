Архангельские депутаты встретились с городским Советом ветеранов

Мероприятие прошло в рамках заседания комиссии по вопросам молодежной политики и общественными объединениями под руководством депутата Натальи Братиной. В нем приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов и народные избранники Мария Харченко, Владислав Грачев, Юлия Чудакова, Владислав Виривский, Светлана Алефиренко и Ольга Шананина.

Председатель Архангельского городского Совета ветеранов Сергей Николаевич Ореханов поблагодарил депутатов за радушный прием и рассказал про текущие поставленные цели, задачи и мероприятия своих коллег.

В ходе диалога на встрече были подняты вопросы взаимодействия с молодежью и женскими советами в округах.

Вера Витальевна Манцурова, председатель совета ветеранов Соломбалы, поделилась успешным опытом сотрудничества старшего поколения со школами округа: «У нас хорошая связь со всеми помощниками по воспитательной работе директоров школ, и мы вместе организуем мероприятия как в школах, так и на общественных территориях Соломбалы».

Татьяна Матвеевна Варлыгина, председатель совета ветеранов Северного округа, также рассказала о своем опыте взаимодействия с молодежью. Она отметила важную роль и поддержку, оказываемую командой городских и областных депутатов Северного округа в организации мероприятий для ветеранов.

Людмила Ивановна Опарина, председатель совета ветеранов Майской Горки, рассказала о положительном опыте сотрудничества с центром «Архангел»: «Хочу сообщить всем присутствующим, что центр оказывает нам всяческую поддержку: не только выделяет помещения для проведения встреч и функционирования окружного совета ветеранов, но и помогает с проведением мероприятий. Мы очень благодарны руководству организации «Архангел» за такую поддержку».

Депутаты и ветераны обменялись опытом работы с молодежью и женскими организациями. Были обсуждены планы совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и поддержку ветеранов.

По словам депутата Натальи Братиной, городской Совет ветеранов — это настоящая гордость нашего города и пример для подражания.

«На встрече мы обменивались опытом и идеями, и ветераны делились своими историями работы в округах города. Их неиссякаемый источник энергии и жизненная сила поражают: как они успевают участвовать во всех мероприятиях и сохранять бодрость и оптимизм? Наши ветераны — пример стойкости, стремления к добру и жизненной мудрости. Мы благодарны каждому участнику встречи за активность, теплоту и душевную щедрость», — сказала Наталья Владимировна.

Пользуясь случаем, Наталья Владимировна и Ольга Шананина рассказали о городской конференции Женского совета Архангельска, которая пройдет 8 февраля на базе КЦ «Бакарица».

Ветераны поблагодарили председателя городской Думы Ивана Воронцова и всех депутатов за финансовую помощь в выпуске очередного, восьмого, выпуска сборника творческих работ и воспоминаний ветеранов «Город мой над Северной Двиной».

Кроме того, Анатолий Александрович Перевозчиков, председатель совета ветеранов войск спецназа, сообщил, что до 20 февраля городской Совет ветеранов собирает очередной гуманитарный груз для архангельских спецназовцев, принимающих участие в СВО.

Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что уже стало доброй традицией собираться сразу после новогодних праздников в стенах городской Думы и обсуждать итоги за прошедший год и намечать планы совместной деятельности народных избранников и городского совета ветеранов:

«Мы обсудили ряд важных вопросов, связанных с поддержкой ветеранов, взаимодействию с другими общественными движениями, особенно с молодежью и женскими советами. Мы услышали, какие планы у Совета в преддверии празднования 80-летия великой Победы.

Я хотел бы выразить огромную благодарность за ваш неоценимый вклад в развитие Архангельска. Вы — настоящие герои, которые прошли через многое, но не потеряли веру в лучшее.

Хочу обратить внимание своих коллег, что председатели окружных советов ветеранов выполняют свои обязанности на общественных началах, то есть безвозмездно, из любви к своему делу и желания помочь людям.

Мы готовы поддерживать вас в начинаниях и помогать в решении возникающих проблем. Наша общая цель — не забыть ни одного представителя старшего поколения Архангельска в рамках всех праздничных мероприятий, и мы будем работать над этим вместе. Как раз сегодня мы совместными усилиями определили первоочередные задачи и действия, которые будем отрабатывать и воплощать в жизнь в ближайшее время. Спасибо вам за ваше терпение, мудрость и силу духа. Вы — пример для всех нас!

Депутаты выразили готовность поддерживать мероприятия в своих округах и усилить сотрудничество с городским Советом ветеранов.