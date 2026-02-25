Лозунг стоил свободы: жителю Мезенского округа грозит до 4 лет колонии за экстремистскую символику в соцсетях

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области выявили 44-летнего местного жителя, который летом 2025 года разместил на своей странице в социальной сети текст, содержащий лозунг международного общественного движения, признанного экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в пресс-службе областного УМВД, это уже не первое нарушение закона со стороны мужчины. Ранее он привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за пропаганду и демонстрирование запрещенной символики.

Уголовное дело возбуждено

На основании материалов, предоставленных ЦПЭ, следственные органы Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду символики запрещенной экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Что такое запрещенная символика

В Российской Федерации действует законодательство, запрещающее пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских и террористических организаций. Министерство юстиции РФ ведет Федеральный список экстремистских материалов, который регулярно пополняется .

В список организаций, признанных судами экстремистскими и запрещенных на территории России, входят, в частности, международное общественное движение «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС»), международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour»), Украинская организация «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), батальоны «Азов» и «Айдар», а также «АУЕ» и другие .

Ответственность за экстремизм в интернете

Случай в Мезенском округе — не единичный. В Архангельской области регулярно выявляются факты распространения запрещенной информации в сети.

Так, в апреле 2026 года 48-летний житель Архангельска был осужден на 2 года колонии общего режима за публичное оправдание и пропаганду терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчина размещал в публичном чате мессенджера комментарии, поддерживающие идеологию терроризма .

В начале апреля 2026 года в Архангельске был арестован 53-летний местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма. По данным следствия, с мая 2025 по март 2026 года мужчина вел переписку в публичных чатах, где поддерживал идеологию терроризма, а также опубликовал несколько комментариев с поддержкой украинских националистических организаций .

Практика в других регионах

Аналогичные дела возбуждаются и в других субъектах Российской Федерации. В марте 2026 года в Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Мужчина демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой экстремистской организации, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия .

В мае 2026 года в Махачкале Кировский районный суд приговорил местного жителя к одному году исправительных работ за публичное демонстрирование символики экстремистской организации в социальной сети. Как и в случае с жителем Мезенского округа, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение .

Предупреждение для пользователей

Сотрудники правоохранительных органов напоминают: размещение в социальных сетях и мессенджерах символики или лозунгов организаций, признанных экстремистскими и запрещенными на территории России, влечет административную, а в случае повторного нарушения — уголовную ответственность. Максимальное наказание по статье 282.4 УК РФ достигает 4 лет лишения свободы.