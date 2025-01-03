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Отсидевший житель Котласа пропагандировал чуждый нам уклад жизни

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого за преступления 45-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (пропаганда атрибутики и символики запрещенной экстремистской организации, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, подозреваемый после отбывания наказания в местах лишения свободы, разделяя взгляды и идеологию движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории страны, на своей открытой странице в социальной сети разместил изображения, направленные на пропаганду указанного движения, а также в общественных местах в городе Котласе демонстрировал имеющиеся у него татуировки с его символикой.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным  следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

 Уголовный кодекс РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы. 

30 январь 08:56 | : Происшествия

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