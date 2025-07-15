Копейкой, словом и автобусом: суд признал законным штраф для ТК «Рико» за травму кондуктора при резком торможении

Октябрьский районный суд Архангельска оставил в силе постановление Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе о привлечении ООО «Транспортная компания «РИКО» к административной ответственности. Перевозчика оштрафовали за нарушение требований охраны труда, приведшее к травмированию сотрудницы.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент произошел 18 ноября 2025 года. В результате резкого торможения автобуса кондуктор упала и получила травму.

Как развивались события

Сотрудница обратилась в Государственную инспекцию труда с жалобой на ненадлежащее расследование несчастного случая со стороны работодателя . По итогам дополнительного расследования инспектор труда установил истинную причину происшествия.

Выяснилось, что к травмированию кондуктора привела неудовлетворительная организация производства работ. На предприятии отсутствовала полноценно функционирующая система управления охраной труда. Попросту говоря, перевозчик не сделал ничего для того, чтобы предотвратить падение сотрудницы при резком торможении.

Суд согласился с выводами инспекции о недостаточности мер, принятых работодателем.

Позиция государства

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров прокомментировал решение суда:

«Формальный подход к охране труда не заменяет реальной работы по выявлению рисков, обучению персонала и контролю за соблюдением безопасных методов работы. Работодатель обязан выстраивать работающую систему управления охраной труда. Только профилактика, основанная на анализе реальных производственных процессов, позволяет предотвратить травматизм».

«Рико» и происшествия: хроника конфликтов и травм

Транспортная компания «Рико» — один из крупнейших перевозчиков Архангельска. В последние годы она регулярно оказывается в центре внимания в связи с инцидентами на маршрутах.

Происшествия с участием сотрудников и пассажиров

В сентябре 2025 года на маршруте № 69 водитель автобуса «Рико» подвергся жестокому нападению со стороны пассажира. Мужчина набросился на водителя с кулаками, в результате чего пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой .

В июле 2025 года на маршруте № 31 пассажир устроил настоящий дебош с ножом. За 30 минут рейса мужчина смеялся, кричал, истерил, ругался, оскорблял кондуктора, махал кулаками и ножом, лежал на накопительной площадке и чистил ножом яблоко. Рейс пришлось прервать, автобус простоял два часа, пока дебошира задерживала полиция .

В октябре сотрудники компании проявили самоотверженность. На маршруте № 125 кондуктор перегородила путь безбилетнику, попытавшемуся сбежать из автобуса после вызова полиции. Представитель перевозчика отметил смелость и мужество сотрудницы .

Аварии и травмы

В ноябре 2025 года на территории базы «Рико» произошло ДТП с двумя автобусами. Водитель одного из них при заезде на территорию не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом. В результате водитель и кондуктор получили различные травмы .

Ранее, в октябре 2025 года, на Ленинградском проспекте водитель автобуса «Рико» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai. Пострадали трое — водитель иномарки и две его пассажирки .

Суд подтвердил законность наказания ТК «Рико». Постановление о назначении штрафа оставлено в силе, что подтверждает обоснованность действий государственной инспекции труда. Решение суда по факту травмы кондуктора в ноябре 2025 года вступило в силу.

Суд признал, что формальный подход к охране труда и безопасности сотрудников недопустим, особенно в компании, ежедневно перевозящей тысячи пассажиров и чьи сотрудники регулярно подвергаются рискам как из-за внешних факторов, так и из-за недостаточной организации работы внутри предприятия.