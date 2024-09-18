Транспортная компания "Рико" попала на деньги

Решением Октябрьского районного суда города Архангельска ООО ТК «Рико» оштрафовано за несвоевременное направление извещения о групповом несчастном случае в объединение профсоюзов, администрацию городского округа «Город Архангельск», а также несвоевременное направление материалов расследования несчастного случая в адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В дорожно-транспортном происшествии 11 июля 2024 г. в результате лобового столкновения пассажирских автобусов пострадали 4 работника ООО ТК «Рико». Главным государственным инспектором труда за нарушение порядка извещения о групповом несчастном случае компания была привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа. Не согласившись с решением инспектора работодатель обжаловал постановление в суде.

Решением Октябрьского районного суда города Архангельска ООО ТК «Рико» 18 октября 2024 г. постановление главного государственного инспектора труда оставлено в силе, сумма штрафа для организации составила 50 тысяч рублей.