Налоговый инспектор торговал техникой и не декларировал доходы: прокуратура добилась увольнения за утрату доверия

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа через суд изменила основание увольнения бывшего сотрудника регионального Управления Федеральной налоговой службы. Чиновник, занимавшийся предпринимательской деятельностью и не декларировавший доходы, попытался уйти добровольно, но надзорное ведомство настояло на более жесткой формулировке — «в связи с утратой доверия».

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в прокуратуре региона, установлено, что специалист 1 разряда отдела оказания государственных услуг № 2 УФНС России по Архангельской области и НАО занимался предпринимательской деятельностью. Речь идет о привлечении денежных средств физических лиц для приобретения и перепродажи техники. Полученные доходы чиновник не декларировал.

До завершения служебной проверки и применения дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение налоговый служащий уволился по собственному желанию. Однако прокуратура, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения, не согласилась с таким порядком прекращения полномочий.

Прокурор области и автономного округа обратился в Ломоносовский районный суд Архангельска с исковым заявлением. Требование было однозначным: изменить основание увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.

Ломоносовский районный суд, изучив материалы дела и установив факт нарушения закона бывшим чиновником, удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь в трудовой книжке экс-сотрудника налоговой службы будет значиться именно увольнение за утрату доверия.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано.