Чиновник из Архангельской области утратил доверие власти и народа

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции бывшим заместителем руководителя государственного учреждения Архангельской области.

Установлено, что распоряжением руководителя органа государственной власти Архангельской области с октября 2023 г. на заместителя руководителя государственного учреждения возложено исполнение обязанностей руководителя государственного учреждения.

Замещаемая должность включена в соответствующий перечень должностей, обязанных предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Однако данная антикоррупционная обязанность не исполнена, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работодателю в установленный законодательством срок – до 30.04.2024 не представлены.

По факту совершения коррупционного правонарушения органом власти, являющимся работодателем исполняющего обязанности руководителя учреждения, инициирована проверка, которая не была завершена в связи с увольнением работника по собственной инициативе.

Прокуратура области и автономного округа, не согласившись с основанием увольнения, направила исковое заявление в суд об изменении основания и формулировки увольнения работника на увольнение в связи с утратой доверия.

По результатам рассмотрения иска Ломоносовским районным судом г. Архангельска требования прокурора удовлетворены, Архангельским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.