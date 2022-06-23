Начальник Управления госзаказа из НАО опорочил себя утратой доверия

Согласно материалам уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в суде, в период с 2021-2022 г.г. бывший начальник Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа в составе организованной преступной группы обвиняется в хищении бюджетных средств на общую сумму 24,6 млн рублей.

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа на основании представления СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по изложенным обстоятельствам проведена проверка, после завершения которой до применения взыскания за совершенное коррупционное правонарушение, начальник Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа уволен по собственной инициативе.

Не согласившись с таким порядком прекращения его полномочий, прокурор области и автономного округа обратился в Нарьян-Марский городской суд с исковым заявлением об изменении основания увольнения на освобождение от должности в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.