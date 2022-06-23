Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальник Управления госзаказа из НАО опорочил себя утратой доверия

Согласно материалам уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в суде, в период с 2021-2022 г.г. бывший начальник Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа в составе организованной преступной группы обвиняется в хищении бюджетных средств на общую сумму 24,6 млн рублей. 

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа на основании представления СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по изложенным обстоятельствам проведена проверка, после завершения которой до применения взыскания за совершенное коррупционное правонарушение, начальник Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа уволен по собственной инициативе. 

Не согласившись с таким порядком прекращения его полномочий, прокурор области и автономного округа обратился в Нарьян-Марский городской суд с исковым заявлением об изменении основания увольнения на освобождение от должности в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. 

 

02 октябрь 15:13 | : ---

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (39)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20