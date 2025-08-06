"Товарищ Берия не сохранил доверия"

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что директор департамента градостроительства администрации ГО «Город Архангельск» оказывала муниципальные услуги коммерческим организациям, генеральным директором которых является ее супруг. Тем самым она имела возможность влиять на принятие положительных решений в пользу юридических лиц.

При этом уведомление о возможном конфликте интересов муниципальным служащим работодателю не направлено, каких-либо мер по недопущению возникновения конфликта интересов не принято.

В этой связи прокурором главе города Архангельска внесено представление, по результатам рассмотрения которого не принято мер ответственности служащего, в то время как имелись достаточные основания для ее увольнения в связи с утратой доверия.

В дальнейшем трудовой договор с директором департамента градостроительства администрации ГО «Город Архангельск» расторгнут по ее собственному желанию.

С учетом изложенного прокурором в суд направлено исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения на увольнение «в связи с утратой доверия», которое удовлетворено.

Не согласившись с принятым решением бывший муниципальный служащий обжаловала его в Архангельский областной суд, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменения.