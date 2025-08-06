Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Товарищ Берия не сохранил доверия"

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что директор департамента градостроительства администрации ГО «Город Архангельск» оказывала муниципальные услуги коммерческим организациям, генеральным директором которых является ее супруг. Тем самым она имела возможность влиять на принятие положительных решений в пользу юридических лиц. 

При этом уведомление о возможном конфликте интересов муниципальным служащим работодателю не направлено, каких-либо мер по недопущению возникновения конфликта интересов не принято.

В этой связи прокурором главе города Архангельска внесено представление, по результатам рассмотрения которого не принято мер ответственности служащего, в то время как имелись достаточные основания для ее увольнения в связи с утратой доверия.

В дальнейшем трудовой договор с директором департамента градостроительства администрации ГО «Город Архангельск» расторгнут по ее собственному желанию.

С учетом изложенного прокурором в суд направлено исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения на увольнение «в связи с утратой доверия», которое удовлетворено.

Не согласившись с принятым решением бывший муниципальный служащий обжаловала его в Архангельский областной суд, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

01 октябрь 10:40 | : Скандалы

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (19)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20