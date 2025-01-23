Прокуратура оспорила решение Ломоносовского районного суда Архангельска

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа по результатам рассмотрения материалов проверки министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса установлено, что руководителем управления лесничествами Холмогорского обособленного подразделения задекларированы недостоверные сведения о доходах.

Государственный служащий уволился по собственному желанию и избежал привлечения к ответственности со стороны работодателя.

Прокуратура области и автономного округа, руководствуясь требованиями законодательства о неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, направила исковое заявление в суд об изменении основания и формулировки увольнения работника – в связи с утратой доверия.

Ломоносовский районный суд Архангельска, установив факт нарушения закона бывшим служащим, в удовлетворении требований прокурора отказал.

Прокуратурой области и автономного округа в апелляционном порядке оспорено решение суда первой инстанции.