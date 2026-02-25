За праздничным столом

В АГКЦ прошёл традиционный приём ветеранов в честь Дня Победы. 81 год назад наши солдаты отстояли мир, и живущие сегодня по-прежнему в неоплатном долгу перед поколением победителей.

Статистика говорит, что в Архангельске сегодня проживает 327 ветеранов Великой Отечественной. Каждый из них - целая эпоха. С глубокой болью мы понимаем: свидетелей той героической поры остаётся всё меньше. Потому так дорога эта встреча.

Глава города Дмитрий Морев:

- Низкий поклон вам - фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, жителям блокадного Ленинграда. Ваша стойкость и сегодня - нравственный ориентир для соотечественников, в том числе для участников СВО, которые равняются на ваш подвиг.

Здоровья, долгих лет, тепла родных и мирного неба пожелали участникам встречи вместе с председателем Гордумы и секретарем местного отделения «Единой России» Иваном Воронцовым. С наступающим Днём Победы!

Иван Воронцов подчеркнул, что Великая Отечественная война была не просто столкновением армий, а борьбой за само существование народа. Он отметил: "Против нас шла не просто война, а истребление людей, которые жили мирной жизнью. Они не хотели воевать, но пришли враги. Пришлось нашим отцам, дедам и прадедам встать на защиту нашей Родины. И они победили".

Иван Александрович также выразил надежду, что история тех страшных лет, боль и уроки войны будут переданы будущим поколениям, чтобы они знали цену Победы и подвиг советского солдата.



