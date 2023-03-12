Дмитрий Морев продолжит традицию персонального поздравления ветеранов

Своими планами на День Победы поделился глава администрации Архангельска:

- С каждых годом с нами остается все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны – непосредственных участников событий, которые имели судьбоносное значения для Родины и всего мира.



33 фронтовика, 72 узника концлагерей и жителя блокадного Ленинграда, 597 тружеников тыла на сегодняшний день проживает в Архангельске. Каждого мы окружаем заботой в течение года. А в честь Дня Победы организуем настоящий праздник – от имени всех архангелогородцев!



Добрая традиция нашего города – персональное поздравление каждого ветерана на дому. Для участников войны под окнами перед 9 Мая дадут концерты оркестры и музыкальные коллективы.



Наших уважаемых ветеранов, которым здоровье позволяет участвовать в городских мероприятиях, мы с удовольствием приглашаем и организуем транспорт, их сопровождение. К этой важной общественной работе активно привлекаем молодежь: преемственность ценностей – это важно!



Как потомки поколения победителей мы обязаны помнить уроки прошлого и не допускать повторения трагедии распространения нацизма.