Дмитрий Морев лично поздравляет ветеранов с Днем Победы

Глава Архангельска рассказал о своей почетной миссии:

- 22 фронтовика, 64 узника концлагерей и жителя блокадного Ленинграда, 1 житель осажденного Сталинграда, 463 труженика тыла – как же мало вас осталось! Каждого мы окружаем заботой в течение года. А в честь Дня Победы организуем настоящий праздник – от имени всех архангелогородцев!



С оркестром и подарками сегодня мы поздравили Юрия Михайловича Юхно, Феликса Георгиевича Терехова и Василия Андреевича Портова.



Им было лишь по 17 лет, когда Родина призвала защищать страну от фашистских захватчиков. Они исполнили свой долг и в дальнейшем многие годы отдали мирному труду на благо своей страны. Низкий вам поклон и огромная благодарность от всех жителей города воинской славы Архангельска. Гордимся вами и желаем крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над головой!