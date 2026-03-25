Ветераны поморского УФСИН скрестили половники в кулинарном поединке

В столице Поморья состоялся смотр кулинарного мастерства среди ветеранов УФСИН России по Архангельской области. Праздник сдобной выпечки и оригинальных закусок был посвящен Году единства народов России. 

Свои кулинарные таланты представили несколько команд. За победу боролись ветераны Управления по конвоированию, исправительных колоний № 1 и № 7, следственного изолятора № 1 и аппарата Управления. Также к конкурсу присоединились представители совета ветеранов Соломбальского округа города Архангельска. В состав экспертной комиссии вошли действующие сотрудники ведомства, ветеран УФСИН Анатолий Иванович Радченко и председатель регионального Совета ветеранов УИС Александр Павлович Кузьмин.

Жюри оценивало не только вкус и оригинальность блюд, но и общую подготовку команд. Каждой сборной необходимо было продумать свой внешний вид, подготовить творческую презентацию кулинарных шедевров и организовать группу поддержки. Участники соревновались в нескольких номинациях: «Выпечка», «Горячее блюдо», «Напитки», «Салаты» и «Закуски».

Ветераны подошли к заданию с душой и представили множество семейных рецептов. На столах были широко представлены как традиционные северные угощения, так и блюда разных народов России. Члены жюри смогли оценить белорусские драники, профитроли с грибами, восточную пахлаву и манты с тыквой. Также на столах были представлены рыбный салат с окунем, мурманская сельдь, молочный грибной суп, классическое жаркое по-русски и другие блюда.

Победителей определяли в общекомандном зачете. По итогам кулинарного поединка первое место заняла сборная аппарата Управления, которой вручили почетный кубок и диплом. Также в числе лидеров оказались представители совета ветеранов Соломбальского округа. Все остальные участники мероприятия получили дипломы лауреатов. 


