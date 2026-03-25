Ветераны архангельского УФСИН до сих пор стреляют метко

В преддверии Дня Победы в тире центра «Патриот» состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из спортивного пневматического оружия среди ветеранов УФСИН России по Архангельской области.

В турнире приняли участие 14 команд, сформированных из представителей подразделений УФСИН, дислоцирующихся в Архангельске, а также ветеранов Соломбальской ветеранской организации. В каждой команде выступали по два человека — мужчины и женщины. Участникам предстояло продемонстрировать точность и выдержку, выполнив пристрелочные и зачетные серии выстрелов по мишеням.

За ходом соревнований и мастерством стрелков наблюдал ветеран УФСИН России по Архангельской области Евгений Константинович Малов, чья объективная оценка способствовала справедливому определению победителей.

В итоге "бронзу" среди женщин получила Ольга Евгеньевна Белкина, участвовавшая от Управления по конвоированию. Второй оказалась представитель Архангельской воспитательной колонии Елена Юрьевна Олейник. "Золото" заслужила ветеран аппарата Управления Татьяна Николаевна Ильенкова.

Среди мужчин третье место занял ветеран Управления по конвоированию Николай Александрович Попов. Вторым заслуженно стал представитель от аппарата Управления Анатолий Иванович Радченко. Первое место также взял ветеран аппарата Управления Александр Павлович Кузьмин.

Выбрали и лучшие команды, которые показали наиболее высокий результат. Так, третью ступень пьедестала заняли пенсионеры Управления по конвоированию. Вторыми стали представители Архангельской воспитательной колонии. Первое место и переходящий кубок взяла команда аппарата Управления.

Соревнования по стрельбе, посвященные такому значимому празднику, как День Победы, не только способствуют поддержанию профессиональных навыков и физической формы ветеранов, но и служат важным инструментом патриотического воспитания, позволяя сохранить память о подвиге поколения победителей.