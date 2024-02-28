В архангельском УФСИН баловались космическими блюдами

Ветераны УФСИН России по Архангельской области День космонавтики встретили кулинарным поединком.

"Земляне", "Космический десант", "Комета", "Космические туристы" – эти и другие команды боролись за звание лучших в приготовлении блюд в четырех номинациях. Сборные активных пенсионеров исправительных колоний №1 и №7, следственного изолятора №1, медико-санитарной части №29 и Управления по конвоированию, а также приглашенные гости – ветераны Соломбальского округа, подошли к мероприятию со всей ответственностью. Они готовили костюмы, украшение стола команды и, конечно, кулинарные шедевры.

После жеребьевки участников ждали испытания. Прежде всего, жюри оценило внешний вид участников и их девизы. Презентовать себя сборные могли и с песнями, и со стихами – главное, максимальное соответствие космической теме. Далее конкурсанты представляли приготовленные дома вкусности. Блюда, которыми удивляли участники, тоже были связаны с ракетами, небесными объектами и бескрайним миром Вселенной. Бутерброды, салаты, закуски и пироги – всё очень оригинальное и имеющее космическое название. Среди представленных можно было встретить закуску "Мечта космонавта", салат "Солнце", бутерброды "Звёзды" и выпечку "Соломбальский космодром". Капитаны команд прошли испытание интеллектуальным состязанием, где необходимо было дать верные ответы о мире кулинарии.

Победителей жюри определило как в номинациях по всем представленным блюдам, так и среди групп поддержки. По результатам "Кулинарного поединка" первое место заняли ветераны Управления по конвоированию, они покорили жюри своими оригинальными костюмами и блюдами, именно им вручили переходящий кубок.