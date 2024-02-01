Ветераны архангельского УФСИН наудили рыбки

Ветераны УФСИН России по Архангельской области приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле на поплавковую удочку.

Активные пенсионеры встретились на реке Кузнечиха. В этот раз за кубок победителей сражались девять команд из учреждений регионального УФСИН. Перед стартом ко всем любителям рыбной ловли обратился председатель Совета ветеранов Александр Павлович Кузьмин. Он объяснил собравшимся правила соревнований и пожелал участникам хорошего клёва.

На ловлю рыбы отводилось три часа. После финального сигнала и оценки улова были объявлены лидеры. Победа присуждалась не только в лично-командном первенстве, но и по номинациям.

«Первая пойманная рыба» попалась на крючок ветерана ИК-7 Владимира Владимировича Глушакова. Он же получил звание «Самого опытного рыбака». «Самую большую рыбу» поймал представитель АВК Андрей Анатольевич Гусев, а «Самую маленькую рыбу» выловила Раиса Фёдоровна Архангельская, представляющая гостей мероприятия - ветеранов Соломбальского округа. «Самой опытной рыбачкой» признали Любовь Николаевну Калинину из ИК-7, а «Самой молодой» Елену Перликову из ОБ.

В личном зачете равных не было ветерану Управления по конвоированию Руслану Борисовичу Бегизову. Именно ему удалось вытащить больше всего «хвостов». В итоге в командном первенстве «бронзу» завоевали ветераны команды исправительной колонии №7. Вторыми стали рыбаки Архангельской воспитательной колонии. А первое место и переходящий кубок заслужили ветераны Управления по конвоированию.