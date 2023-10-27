Ветераны архангельского УФСИН показали себя мастерами дартса

Ветераны УФСИН России по Архангельской области впервые приняли участие в соревнованиях по дартсу.

Мероприятие прошло на базе центра "Патриот". Попробовать себя в меткости решили 23 ветерана, представляющие учреждения, расположенные вблизи столицы Поморья. Личный результат каждого участника учитывался при определении победителей в командном первенстве. Идея проведения необычного состязания принадлежит председателю Совета ветеранов регионального УФСИН Александру Кузьмину.

Соревнования проходили по правилам игры "Набор очков" - засчитывалось каждое попадание в мишень. Всем участникам было предложено сделать по девять подходов и выбить наибольшее количество очков тремя дротиками при каждом из них. Кому-то везло с первого раза, кто-то тренировался заранее, но азарт в тире чувствовался у всех присутствующих. Состязались за победу и мужчины, и женщины.

В итоге в личном зачёте "бронзу" заработал ветеран аппарата Управления Василий Иванович Кошелев, второе место поделили представители команды Управления по конвоированию Николай Александрович Попов и аппарата Управления Татьяна Николаевна Ильенкова. Лучший результат показал ветеран следственного изолятора №1 Вячеслав Владимирович Сутырин.

Среди команд третье место заняли ветераны Управления по конвоированию, вторыми стали представители следственного изолятора №1. "Золото" соревнований и переходящий кубок вручили сборной аппарата Управления.