Каждый четвертый архангельский школьник будет зарабатывать летом денежку

24% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите.

 Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 21% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 14% респондентов нашли подработку через друзей. 12% посодействовали работники учебных заведений.

 Сегодня 27% родителей заявляют, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.

Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
 • Курьер
 • Разнорабочий
 • Помощник администратора/администратор
 • Сотрудник заведения общественного питания
 • Вожатый в лагере
 • Помощник тренера

17 апрель 08:00 | : Будни

