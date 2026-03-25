Каждый четвертый архангельский школьник будет зарабатывать летом денежку

24% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите.



Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 21% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 14% респондентов нашли подработку через друзей. 12% посодействовали работники учебных заведений.



Сегодня 27% родителей заявляют, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.



Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

• Курьер

• Разнорабочий

• Помощник администратора/администратор

• Сотрудник заведения общественного питания

• Вожатый в лагере

• Помощник тренера