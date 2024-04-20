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Дети-школьники каждой третьей архангельской семьи проведут лето дома

По словам каждого третьего родителя, дети-школьники все лето проведут дома. Планирующих организовать для своих детей поездки по России за год стало больше. 

По словам 34% респондентов из Архангельской области, их ребенок проведет все летние каникулы дома. 29% родителей отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — на Черноморское побережье (в подавляющем большинстве случаев речь о Краснодарском крае). 

О том, что ребенок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 10% опрошенных. Путешествия по России планируют для своих детей 6% родителей, отдых за границей — 4%. У 1% дети будут посещать пришкольные лагеря. Еще 4% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 13% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.

 О том, что ребенок проведет летние каникулы в городе, в этом году сообщали немного чаще, чем год назад (+3 процентных пункта). Поездки по России также планируют чаще (+4 п.п.).

(фото с https://imghub.ru

17 май 08:07 | : Будни

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