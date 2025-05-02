Каждый четвертый архангельский родитель летом отправляет детей на заработки

Каждый четвертый родитель подростка 14—17 лет рассказал, что его ребенок планирует подрабатывать летом. В топе наиболее популярных вариантов — позиции продавца, курьера, помощника вожатого. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из Архангельска.

13% архангельских родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. В 4 из 10 случаев (42%) работу ребенок нашел сам, в 27% — помогли родители, в 19% — друзья.

У каждого четвертого родителя дети-подростки планируют летнюю подработку (26%). Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель.

Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет из Архангельска во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

Сотрудник заведения общественного питания

Продавец-консультант/кассир

Курьер

Промоутер

Аниматор

Разнорабочий

Официант

Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)