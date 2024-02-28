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25% архангельских родителей мечтают отправить детей пахать этим летом

25% архангельских родителей с чувством глубокого удовлетворения сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать, — это максимальный показатель за 3 года: например, в прошлом году о подработках детей рассказывали 19% родителей.

 Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.

На SuperJob чаще всего ищут подростков на позиции:
 1. Оператор кол-центра
 2. Ассистент/специалист отдела по работе с клиентами
 3. Промоутер

11 апрель 07:49 | : Будни

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